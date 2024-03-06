Летом на Сахалине запустят опытный полигон для выработки водорода

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Летом 2024 года на Сахалине должны запустить водородный полигон, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В конце июня в Южно-Сахалинске должен заработать Центр водородного инжиниринга с опытным полигоном на базе Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ) ДВО РАН. Сегодня сюда доставляют оборудование, которое позволит с помощью энергии солнца и ветра производить водород", - говорится в сообщении.

Водород будет производиться путем электролиза воды.

На полигон уже поступили элементы будущей солнечной станции - 600 панелей мощностью 500 Вт каждая. Полностью оборудование планируется получить к 15 мая и в течение месяца провести монтаж и пусконаладку.

"Сахалинский водородный полигон - это первая площадка подобного рода в России. Островной регион выиграл право реализовать пилотный проект по развитию водородной энергетики, который инициировал президент РФ Владимир Путин. Если эксперимент будет успешен, через несколько лет будет запущен водородный завод и налажен экспорт чистого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметили чиновники.

"Сахалин становится большой научной площадкой. Нашим партнером в создании водородного полигона выступает Московский физико-технический институт. На днях мы заключили соглашение с Московским (государственным техническим - ИФ) университетом им. Баумана", - заявил губернатор области Валерий Лимаренко.

С помощью произведенного на полигоне водорода планируют обеспечивать электроэнергией отдаленное село Новиково Корсаковского района. Кроме того, чистая энергия будет использоваться для нужд МЧС на аэродроме Пушистом в Корсаковском районе, для вышки сотовой связи в селе Огоньки Анивского района, в перспективе - для общественного автотранспорта и тяжелой коммунальной техники региона.

На Сахалине собираются создать Восточный водородный кластер, соглашение о сотрудничестве по этому проекту в прошлом году правительство Сахалинской области подписало с госкорпорацией "Росатом", АО "РАОС", ПАО "Газпром" и Минвостокразвития.

В состав кластера войдет водородный полигон и ориентированный на экспорт водородный завод (производство водорода методом паровой конверсии метана). Ранее планировалось, что первую очередь завода мощностью 30 тыс. тонн в год введут в эксплуатацию в конце 2026 года, на 100 тыс. тонн завод выйдет в 2030 году. Вице-президент АО "Русатом Оверсиз" Антон Москвин в ходе выступления в Совете Федерации 5 марта сообщил, что ГК "Росатом" планирует запустить водородный завод на Сахалине в 2029 году с мощностью до 36,5 тыс. тонн в год "голубого" водорода.

Цель кластера - создать новую отрасль водородной энергетики в регионе для экспорта водорода, развития водородных технологий полного цикла и внутреннего их потребления в энергетике, на транспорте и коммунальном хозяйстве.