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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

В Думу внесут законопроект о защите инвестиций граждан на финансовом рынке

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о защите инвестиций граждан на финансовом рынке подготовлен в соответствии с поручениями послания президента Федеральному собранию и скоро будет внесен в Госдуму, сообщила на заседании Совета Федерации спикер палаты Валентина Матвиенко.

Она считает, что принятие законопроект стимулирует использование гражданами долгосрочных инструментов для вложения сбережений и приумножения накоплений.

По ее словам, в Совете Федерации оперативно подготовили план работы по реализации послания. Этот план Совет палаты утвердил 5 марта.

Теперь он является для своего рода "законодательным компасом" для сенаторов, отметила Матвиенко. По целому ряду направлений, сказала она, уже ведется законопроектная работа.

В послании президент Владимир Путин предложить запустить новый банковский продукт с повышенным страховым покрытием - безотзывные сберегательные сертификаты на срок от трех лет.

"Считаю необходимым запустить новый инструмент - сберегательный сертификат, граждане смогут размещать свои сбережения на длительных срок, от трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход. И конечно, эти средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках", - сказал он.

Сейчас возмещение по вкладам выплачивается вкладчику банка в размере 100% суммы всех его вкладов (за исключением вкладов отдельных категорий), но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика в одном банке.

Валентина Матвиенко Владимир Путин Совет Федерации
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