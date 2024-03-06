Глава МАГАТЭ надеется обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен обсудить на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи ситуацию на Запорожской АЭС. Он сказал об этом журналистам после переговоров с главой "Росатом" Алексеем Лихачевым.

"Мой долг также провести сегодня переговоры с российской стороной и обсудить все текущие вопросы на Запорожской АЭС. Через несколько минут у нас будет возможность обсудить данные вопросы с президентом России", - сказал Гросси.

Ранее в среду о том, что президент все же встретится с главой МАГАТЭ, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, на этой встрече Гросси и Лихачев проинформируют главу государства о своих контактах.

Российский МИД ранее сообщил, что главы МАГАТЭ и "Росатома" в Сочи обсуждали вопросы обеспечения безопасности и работы Запорожской АЭС.