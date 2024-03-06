Путин встретится с Гросси в Сочи

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в среду примет в Сочи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее 6 марта стало известно, что в Сочи Гросси обсуждает с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым ситуацию на Запорожсокй АЭС.

"Гросси и его коллега с российской стороны, руководитель "Росатома" Лихачев, проинформируют главу государства о своих контактах", - сказал Песков журналистам.

О том, что консультации Гросси и Лихачева проходят в Сочи, "Интерфаксу" сообщили в департаменте коммуникаций "Росатома"

Это рабочие консультации, они посвящены вопросам обеспечения безопасности и функционирования Запорожской АЭС, сообщил ранее МИД России.

Гросси прибыл в Сочи 5 марта.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ в очередной раз посетил Запорожскую АЭС. Он заявил, что в ходе визита оценил, как соблюдаются пять принципов обеспечения защиты станции, а также состояние системы охлаждения реакторов и количество персонала. Также при нем на ЗАЭС произошла ротация дежурных инспекторов. Посетить Россию он планировал после этой поездки.

15 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в графике Владимира Путина на тот момент не было запланировано встречи с руководителем МАГАТЭ, 4 марта Песков не исключил, что эта беседа все же состоится.