Песков заявил, что танки США воюют на территории РФ и они будут уничтожаться

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - США ведут войну против России, их танки ездят по российской территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Америка воюет против нас. Танки США ездят по территории Российской Федерации. Это плохо", - сказал Песков, отвечая в среду на вопросы участников просветительского марафона "Знание. Первые" в рамках всемирного фестиваля молодежи.

"Они ездят до какого-то момента, а потом они горят, потому что мы их уничтожаем, и мы будем их уничтожать дальше", - добавил представитель Кремля.

"И если над нашей территорией полетят американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", - продолжил Песков.