Возможность пересдать ЕГЭ в год сдачи может появиться уже в июне 2024 года

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Изменения в ЕГЭ для предоставления возможности выпускникам пересдавать один из экзаменов по выбору могут быть внесены в течение пары месяцев, а возможность пересдавать экзамен может появиться уже в июне этого года, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"В этом году нормативная база готовится. Если выпускник по каким-то причинам не согласен со своим результатом, то он будет иметь право пересдачи одного из предметов. (...) Будут внесены изменения в порядок проведения экзамена и расписание. (...) эта работа в ближайший месяц-два будет проведена, но точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появиться", - сказал Музаев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Он подчеркнул, что первый результат выпускника будет аннулироваться, то есть выбирать лучший результат за экзамен возможности не будет.

Выступая с посланием Федеральному собранию в конце февраля, президент РФ Владимир Путин предложил позволить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, причем так, чтобы они успели подать документы до конца приемной кампании в вузы.