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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Блогер Евгений Савин заочно арестован по делу о повторной дискредитации ВС РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал блогера и бывшего футболиста Евгения Савина ("Красава"), обвиняемого в повторной дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Срок меры пресечения будет исчисляться с момента задержания Савина в РФ либо его экстрадиции в Россию.

Савину заочно предъявлено обвинение в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Блогер объявлен в международной розыск.

Ранее Савин привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ: в феврале прошлого года он был оштрафован на 50 тыс. рублей.

Претензии к Савину связаны с его публичными высказываниями по поводу специальной военной операции.

Всю свою футбольную карьеру 38-летний Савин провел в России, играл, в частности, за "Химки", "Амкар", "Крылья Советов", "Томь", "Урал". Завершил выступления в профессиональном спорте в 2015 году, после чего стал работать в медиа. В 2020 году объявил о создании футбольного клуба "Красава", который стал выступать во Втором дивизионе первенства России.

ВС РФ Тверской суд Москва Евгений Савин
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