Военные уничтожили три дрона ВСУ над Белгородской областью и один над Курской

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что четыре украинских беспилотника нейтрализованы около 12:00 пятницы над Белгородской и Курской областями.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (3 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что около 07:00 средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника над Волгоградской областью.

По данным военного ведомства, в ночь на пятницу ПВО уничтожила 12 украинских дронов - 11 над Волгоградской областью, еще один - над Белгородской.