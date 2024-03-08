Над Белгородской областью сбиты еще два украинских дрона

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили в пятницу еще два украинских дрона над Белгородской областью.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.

По данным военных, атака была пресечена около 13:00.

Ранее Минобороны сообщило о нейтрализации около 12:00 четырех украинских БПЛА: трех над территориями Белгородской области и одного - Курской.

До этого ведомство заявляло об уничтожении около 07:00 четырех украинских дронов над Волгоградской областью.

Еще раньше, в ночь на пятницу, ПВО уничтожила 12 украинских дронов - 11 над Волгоградской областью, еще один - над Белгородской, сообщало Минобороны РФ.