Здание сельхозпредприятия повреждено после атаки БПЛА на белгородское село

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу.

"БПЛА сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. От взрыва пробита кровля", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков отметил, что пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.