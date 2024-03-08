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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Здание сельхозпредприятия повреждено после атаки БПЛА на белгородское село

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу.

"БПЛА сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. От взрыва пробита кровля", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков отметил, что пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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