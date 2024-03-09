Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Российские военные сообщили об уничтожении двух баз боевиков в Сирии

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы РФ уничтожили два места базирования боевиков в сирийской провинции Идлиб, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить в субботу.

"Ударами ВКС России в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани провинции Идлиб уничтожены два места базирования боевиков, причастных к провокационным обстрелам позиций сирийских правительственных сил", - сообщил он.

Кроме того, замруководителя ЦПВС заявил о шести нарушениях в небе Сирии со стороны возглавляемой США международной коалиции.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения двумя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt", - проинформировал Кулить.

Вадим Кулить Идлиб ЦПВС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 9 марта

Роспотребнадзор готов противостоять новым инфекциям на фоне разговоров о "болезни Х"

Роспотребнадзор готов противостоять новым инфекциям на фоне разговоров о "болезни Х"

Военные РФ сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью

Российские военные сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

Восемь белгородских муниципалитетов подверглись атакам ВСУ за сутки

В России появятся еще три особые экономические зоны

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 47 дронов в четырех регионах РФ

Военная операция на Украине

Силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов на Таганрог

Что произошло за день: пятница, 8 марта

Два человека погибли при атаке дронов ВСУ на село в Белгородской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });