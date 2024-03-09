Российские военные сообщили об уничтожении двух баз боевиков в Сирии

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы РФ уничтожили два места базирования боевиков в сирийской провинции Идлиб, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить в субботу.

"Ударами ВКС России в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани провинции Идлиб уничтожены два места базирования боевиков, причастных к провокационным обстрелам позиций сирийских правительственных сил", - сообщил он.

Кроме того, замруководителя ЦПВС заявил о шести нарушениях в небе Сирии со стороны возглавляемой США международной коалиции.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения двумя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt", - проинформировал Кулить.