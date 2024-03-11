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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

При подомовом обходе 78% избирателей сообщили членам УИК, что пойдут на выборы

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Члены участковых избирательных комиссий 7 марта завершили подомовый обход избирателей, которых адресно информировали о грядущих президентских выборах в рамках проекта "ИнформУИК", почти 78% избирателей при этом сказали, что планируют проголосовать. Об этом сообщила член Центризбиркома Эльмира Хаймурзина.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в адресном информировании россиян участвовали около 331 тысячи членов УИК. Кампания проводилась в 88 регионах, кроме Москвы. В проекте участвовали 2 778 территориальных избирательных комиссий; 89 343 участковых избирательных комиссии. Члены комиссий обошли почти 57,5 млн домохозяйств; состоялось 43,5 млн личных контактов добавила Хаймурзина.

Проект "ИнформУИК" проходил с 17 февраля.

Центризбирком Элла Памфилова Эльмира Хаймурзина
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