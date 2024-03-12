На Курской АЭС сообщили о работе в штатном режиме

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Курская АЭС работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба атомной станции.

В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки N3 и N4. Энергоблоки N1 и N2 - в режиме эксплуатации "без генерации".

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что ракетная опасность в регионе объявлена около 01:30 вторника и действует до сих пор. Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о работе системы ПВО в областном центре.