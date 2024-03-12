В российский МИД вызвали посла Швейцарии

Ей заявлен протест в связи с решением парламента Швейцарии инициировать конфискацию российских активов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Посла Швейцарии в Москве Кристину Марти Ланг вызвали в МИД России, где ей был заявлен протест в связи с планами этой страны по выработке механизма конфискации российских активов. Россия неизбежно примет ответные меры в случае их реализации, сообщили на Смоленской площади.

Протест был заявлен в связи с решением швейцарского парламента инициировать выработку юридических основ механизма, позволяющего конфисковывать находящиеся на территории Швейцарской Конфедерации государственные активы Российской Федерации, уточнили в МИД.

Россия решительно осуждает этот шаг швейцарских властей, считает его нарушающим нормы и принципы международного права в отношении государственного иммунитета, добавило внешнеполитическое ведомство.