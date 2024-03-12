Ту-22М3 и МиГ-31 с гиперзвуковым "Кинжалом" провели патрулирование над Балтикой и Каспием

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"На отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали истребители иностранных государств", - говорится в сообщении министерства.

"Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - процитировали в Минобороны РФ командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - сказал Кобылаш.

"В ходе полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В состав дальней авиации вошел полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолетов МиГ-31, сказал в декабре 2022 года Кобылаш в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".