Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Два российских стратегических самолета Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Продолжительность полета составила более пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении министерства.

"На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств", - заявили в военном ведомстве.

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - процитировали в Минобороны РФ командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", - сказал Кобылаш.

Минобороны опубликовало кадры полета Ту-95МС и их возвращения на аэродром.

2 апреля министерство сообщало, что два российских Ту-95МС провели многочасовое патрулирование над Японским морем.

3 апреля Северный флот России сообщил, что в Баренцевом море фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов", которые оснащены гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение") и "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей"), провели учение по уничтожению корабельной группировки условного противника.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В состав дальней авиации вошел полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолетов МиГ-31, сказал в декабре 2022 года Кобылаш в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".