Что произошло за день: вторник, 12 марта

Предотвращение попытки диверсантов прорваться через границу РФ, крушение военно-транспортного Ил-76 в Ивановской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило о предотвращении прорыва диверсантов через границу в Белгородской и Курской областях. По данным министерства, противник потерял 234 человека убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено, сообщили военные.

- В Ивановской области разбился самолет военно-транспортной авиации Ил-76. Минобороны РФ сообщило, что на борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров. В свою очередь мэр Оренбурга Сергей Салмин сказал, что "на борту находились 16 человек, пять из них - летчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации". Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что на борту находились также летчики из региона.

- Никол Пашинян заявил, что пограничники РФ покинут ереванский аэропорт Звартноц до 1 августа. Премьер Армении сказал, что это "рабочий, а не политический или геополитический процесс".

- Четыре человека пострадали при атаке мэрии Белгорода с применением беспилотника. Две сотрудницы мэрии госпитализированы.

- Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен в России в розыск.

- В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами. Гражданин Молдавии намеревался выехать в Белоруссию на автомобиле Audi Q7, владельцем которого является россиянин.