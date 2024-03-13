В Кремле заявили о готовности обсуждать с Арменией ее участие в ОДКБ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Москва готова к диалогу с Ереваном по вопросу о дальнейшем участии Армении в ОДКБ - как в рамках этой организации, так и на двусторонней основе, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать сделанное накануне заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что его страна выйдет из ОДКБ, если не получит удовлетворительные ответы на свои вопросы, в частности, о зоне ответственности в Армении, представитель Кремля ответил: "Мы слышали, безусловно, эти заявления, очевидно, что, разумеется, предстоит большая работа, нам предстоят контакты - как в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне - с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр".

На уточняющий вопрос, не считают ли в Москве необходимым созыв экстренного саммита ОДКБ и как в самой Организации относятся к высказываниям Пашиняна, Песков ответил: "Это нужно в ОДКБ спрашивать, мы не можем говорить от лица ОДКБ".