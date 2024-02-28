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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Пашинян отрицает ожидание от ОДКБ военного вмешательства

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Армения никогда не ожидала от ОДКБ военного вмешательства, но хотела, чтобы организация обозначила свою политико-дипломатическую позицию, заявил в парламенте премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Наши ожидания от ОДКБ никогда в первую очередь не касались военного вмешательства. Это важный нюанс. Пусть не создается впечатление, что мы пытались втянуть ОДКБ в войну и поставить наших партнеров в трудное положение. Мы просили политической и дипломатической позиции на факт агрессии против территории Армении. Мы всегда действовали в соответствии с документами ОДКБ", - сказал он.

По его словам, Армения от ОДКБ, "в первую очередь, ожидала политической позиции".

"Мы всего лишь просим от них обозначить зону ответственности ОДКБ в Армении и на Южном Кавказе. Для нас важно понять, что и где будут делать наблюдатели ОДКБ. Если б на этот вопрос поступил четкий ответ, то не возникло бы других вопросов. Вся проблема в этом", - заявил Пашинян.

В ходе этого правительственного часа он также предупредил, что если вопросы о зоне ответственности Организации в Армении не будут решены, то Армения заморозит не только де-факто членство в ОДКБ, но и де-юре.

Армения Никол Пашинян ОДКБ
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