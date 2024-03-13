В Кремле ждут оперативного согласования сроков визита Путина в Турцию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Четких сроков визита президента Владимира Путина в Турцию пока нет, но они будут согласованы весьма оперативно, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сказал, что ждет визита Путина после муниципальных выборов в Турции, которые пройдут в конце марта. Пескова спросили, может ли визит состояться уже в апреле.

"В настоящий момент четких сроков этих контактов у нас нет, но они будут весьма оперативно согласованы по дипломатическим каналам, - заявил Песков. - Визит давно готовится".

"Мы тоже ждем этого визита, мы ждем этих контактов на высшем уровне. Очень много тем актуальных. Это, прежде всего, наши двусторонние отношения, торгово-экономические отношения, очень много вопросов там нуждается во внимании глав государств, ну и международные и региональные дела, конечно же", - сказал Песков.