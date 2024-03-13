Белгород и 16 районов области подверглись ударам ВСУ за сутки

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четырех постах в Telegram сообщил об ударах по территории региона за минувшие сутки.

По его данным, в Белгороде совершили атаки пять беспилотников.

"Пострадали четыре человека. Две женщины госпитализированы: у одной осколочные ранения разных частей тела, у второй - осколочные ранения головы. Еще двоим пострадавшим необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - написал Гладков.

Повреждены здание администрации города, семь квартир в одном многоквартирном доме, два частных жилых домовладения, два торговых объекта, здание коммерческой организации, десять легковых автомобилей.

"В Алексеевском городском округе в хуторе Власов совершил падение и впоследствии сдетонировал в поле БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. На месте работают оперативные службы", - сообщил губернатор.

В Белгородском районе под обстрел попало село Головино. Есть двое пострадавших.

"У мужчины легкое осколочное ранение, от госпитализации он отказался. У женщины - черепно-мозговая травма и ушиб бедра. В настоящий момент пострадавшая находится в больнице, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь", - написал глава региона.

После прилета снарядов на территории сельскохозяйственного предприятия повреждения выявлены в административном здании и четырех автомобилях. Также есть повреждения в местном храме.

В поселке Октябрьский противник атаковал с помощью FPV-дрона. Обошлось без последствий. Над поселком Комсомольский, селами Стрелецкое, Новая Деревня и Шагаровка сбито по одному БПЛА самолетного типа.

"После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Северный - есть повреждения в двух частных жилых домовладениях, в поселке Политотдельский пострадал социальный объект, в селе Шагаровка - одно частное домовладение, в поселке Дубовое - легковой автомобиль", - уточнил Гладков.

В Борисовском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ различные разрушения выявлены в восьми частных домовладениях и одной хозпостройке. Пострадавших нет.

"На территории одного из приграничных населенных пунктов в результате обстрела погиб участник территориальной самообороны", - проинформировал губернатор.

В Валуйском городском округе ВСУ дважды обстреляли село Новопетровка - всего выпущено 13 минометных снарядов. Никто не пострадал.

"После первого обстрела разрушения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. В трех квартирах многоквартирного дома выбиты окна. В одном из социальных объектов поврежден забор. Осколками посечен легковой автомобиль. Во время повторного обстрела один из снарядов попал в подвал частного домовладения, разрушен сарай. Еще в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасад и линия электропередачи", - сообщил Гладков.

В Грайворонском городском округе атакам ВСУ подверглись город Грайворон и 15 населенных пунктов.

"По селу Безымено выпущено 20 танковых снарядов. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Под обстрел попало село Козинка - установлено 25 прилетов. Никто не пострадал. Есть разрушения в двух частных домах: в одном доме выбиты окна, во втором повреждена кровля. Также в Козинке беспилотником атакован автомобиль. Пострадавших нет", - написал глава региона.

В городе Грайворон зафиксировано 22 прилета. Никто не пострадал. Различные разрушения выявлены в 27 частных жилых домовладениях. Повреждены здание районного суда, 18 автомобилей, экскаватор, автобус и линия электропередачи. Также в Грайвороне системой ПВО сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле.

"В селе Луговка под обстрел попала территория сельскохозяйственного предприятия. Легкое ранение по касательной получил охранник. Мужчине оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает", - отметил Гладков.

В селе Гора-Подол зафиксировано четыре прилета, два из них - в районе кладбища. Никто не пострадал. В результате обстрела в одном частном домовладении выбиты окна. В селе Глотово выбиты окна и повреждена крыша в одном частном домовладении. Пострадавших нет.

В селе Головчино есть повреждения в двух частных домовладениях. По селу Дунайка выпущено четыре снаряда. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи. На окраине села Пороз зафиксировано восемь прилетов, на окраине села Мощеное - два прилета. В данных населенных пунктах обошлось без последствий.

По окраине села Смородино выпущено 10 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Замостье установлено пять прилетов. Никто не пострадал. Различные разрушения выявлены в девяти домовладениях, также повреждено три автомобиля.

В селе Мокрая Орловка в результате множественных прилетов никто не пострадал, есть повреждения в двух частных домовладениях. Также повреждено электро- и газоснабжение. На окраине Мокрой Орловки с БПЛА сброшено взрывное устройство. Обошлось без последствий.

"В селе Сподарюшино в результате множественных прилетов пострадавших нет, повреждена линия электропередачи. В селе Дорогощь дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Также в селе в результате трех прилетов различные разрушения выявлены в пяти домовладениях, повреждено 5 автомобилей и линия электропередачи. Пострадавших нет", - написал губернатор.

По поселку Горьковский выпущен 61 артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий. В селе Ивановская Лисица дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. Также в селе в результате прилетов различные разрушения выявлены в трех частных домовладениях, поврежден инфраструктурный объект и три автомобиля. Пострадавших нет.

В Губкинском городском округе в селе Богословка упали два БПЛА с последующей детонацией. Пострадавших и разрушений нет. В районе Богословки упал и сдетонировал еще один беспилотник. Обошлось без последствий.

"В городе Губкин противник также атаковал с помощью БПЛА - в результате удара беспилотника в дерево есть повреждения в трех частных домовладениях. Есть пострадавшая - женщина с осколочными ранениями головы была доставлена в больницу, где врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение", - сообщил Гладков.

В селе Верхопенье Ивнянского района найдены и изъяты специалистами обломки невзрывоопасного устройства. Обошлось без последствий.

"В Красненском районе рядом с селом Круглое системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. После отражения воздушной атаки ВСУ есть повреждение линии электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", - отметил глава региона.

В селе Малобыково Красногвардейского района в огороде одного из частных домовладений обнаружены обломки БПЛА противника. Обошлось без последствий. В городе Бирюч на обочине дороги обнаружены и изъяты специалистами обломки беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

"В ходе подворового обхода выявлены повреждения остекления в двух частных жилых домовладениях. На крыше одного из домов обнаружен предположительно взрывоопасный предмет. На месте отработали оперативные службы, неразорвавшиеся обломки были изъяты. Также посечен легковой автомобиль", - уточнил Гладков.

В Краснояружском районе под обстрел попал поселок Прилесье - установлено пять прилетов. Никто не пострадал.

"В одном частном домовладении повреждено окно и посечен забор. Разрушения выявлены в ДК (выбиты окна, посечен фасад), в здании ФАПа (выбито окно, посечены крыша и фасад), на территории сельскохозяйственного предприятия (разрушен забор). Была повреждена линия электропередачи, на данный момент она восстановлена. Также под обстрел попала окраина села Колотиловка - зафиксировано пять прилетов. Обошлось без последствий", - написал губернатор.

В Новооскольском городском округе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В селе Серебрянка в одном частном домовладении выбиты окна и поврежден сарай. В хуторе Колодезный повреждения получили три частных домовладения, в которых выбиты окна.

В Ракитянском районе над поселком Ракитное средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа с последующей детонацией. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Старооскольском городском округе вдоль автодороги Старый Оскол-Долгая Поляна в районе села Прокудино на проезжей части обнаружены и изъяты специалистами обломки БПЛА противника. Обошлось без последствий. Обломки второго БПЛА найдены между урочищем Долгое и заповедником Ямская степь. Пострадавших и разрушений нет.

В Чернянском районе сработала наша система ПВО - рядом с селом Кузькино были обнаружены обломки БПЛА. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 78 артиллерийских снарядов и 20 снарядов из РСЗО "Град". Есть пятеро пострадавших.

"Сегодня в скорую самостоятельно обратился мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой. Бригада медиков доставила пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще двое мужчин - один с осколочными ранениями брюшной полости и второй с контузией и ссадинами - находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. Женщина с осколочными ранениями лица и контузией самостоятельно обратилась в ЦРБ, где врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. Еще одной пострадавшей, женщине с осколочным ранением лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась", - написал губернатор.

В результате обстрелов города Шебекино есть различные разрушения в 42 частных домовладениях, 10 МКД, на 5 промышленных предприятиях, повреждено 2 инфраструктурных объекта и 19 единиц автотранспорта.

В селе Нежеголь противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов и 20 снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи.

В Яковлевском городском округе в селе Алексеевка средствами ПВО сбита тактическая ракета. Пострадавших нет, незначительно повреждена кровля жилого дома. В городе Строитель после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ никто не пострадал. В городе произошло падение невзрывоопасного устройства на кровлю жилого дома - есть повреждения.