Умер вице-президент "ЛУКОЙЛа" Робертус

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент "ЛУКОЙЛа" Виталий Робертус скоропостижно скончался на 54 году жизни, сообщила компания.

Он пришел на работу в компанию сразу после окончания института, проработал в ней 30 лет и вся его трудовая биография была связана исключительно с "ЛУКОЙЛом", отметили в пресс-службе.

"В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем, - заявили в "ЛУКОЙЛе" и от имени коллектива выразили соболезнования близким умершего.