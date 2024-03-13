В Госдуме планируют оставить только ИИС-3 на пять лет

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Депутаты думают над отменой линейки сроков открытия ИИС-3 в зависимости от года заключения договора, предлагается оставить только пятилетний максимальный срок открытия ИИС, этот период соответствует циклам инвестиционных проектов в экономике РФ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В своем телеграм-канале депутат написал, что данная идея обсуждалась на заседании думского комитета по финансовому рынку с участием представителей Минфина и Банка России. По его словам, обсуждались вопросы законодательной поддержки финансирования структурной перестройки экономики и привлечения долгосрочного инвестирования в экономику с финансовых рынков.

"Мы говорили о том, что срок в пять лет для индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) может быть достаточным - этот период вполне укладывается в рамки очередного цикла инвестиционного проекта. Поэтому, возможно, срок ИИС-3 не нужно увеличивать, оставив возможность вложений на более долгий срок на усмотрение инвесторов", - написал депутат.

Закон о введении в РФ с 1 января 2024 года долгосрочного индивидуального инвестиционного счета (ИИС-3) Госдума приняла в декабре 2023 года.

Максимальные сроки открытия ИИС-3: 5 лет – при заключении договора в 2024-2026 г.; 6 лет – при заключении договора в 2027 г.; 7 лет – при заключении договора в 2028 г.; 8 лет – при заключении договора в 2029 г.; 9 лет – при заключении договора в 2030 г. и затем 10 лет. Налоговые вычеты по долгосрочным ИИС будут полагаться в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на его ИИС, и в сумме положительного финансового результата. При этом указанные налоговые вычеты будут предоставляться в совокупности не более чем на 400 тыс. рублей в год (т.е. 13% от 400 000 тыс. руб., итого 52 тыс. руб.) для внесения и не более 30 млн руб. в целом по договору для положительного финансового результата.

"То есть, если инвестиционный доход до 30 млн рублей за весь период владения счетом в момент закрытия счета, то столько денег может получить человек, не уплатив налоги. Что касается сроков, то минимальный срок владения, 5 лет, однако размерами срок владения не ограничен, ограничен только размер льгот", - пояснил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.