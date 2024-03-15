Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:54

Почти 7,6 тыс. избирательных участков открылись на Урале

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Выборы президента России стартовали в регионах Уральского федерального округа (УрФО), сообщает пресс-служба уральского полпредства.

"В регионах УрФО в дни голосования работают почти 7,6 тыс. избирательных участков, в том числе временные - в стационарах, СИЗО", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в двух регионах, в Свердловской и Челябинской областях, в этот раз доступно дистанционное электронное голосование. Для участия в нем подали заявки 302 тыс. свердловчан и 226 тыс. южноуральцев.

Как сообщалось ранее, с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. В 29 субъектах федерации организована возможность для дистанционного голосования.

Урал ЦИК РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гладков сообщил об отсутствии украинских войск на территории Белгородской области

В регионах России стартовало голосование на выборах президента

В регионах России стартовало голосование на выборах президента

Участки для голосования на выборах президента РФ открылись на Камчатке и Чукотке

Участки для голосования на выборах президента РФ открылись на Камчатке и Чукотке

Борис Ковальчук покидает пост гендиректора "Интер РАО"

Борис Ковальчук покидает пост гендиректора "Интер РАО"

Что произошло за день: четверг, 14 марта

Путин потребовал особого внимания к созданию ядерной энергоустановки в космосе

Путин потребовал особого внимания к созданию ядерной энергоустановки в космосе

ФНС подала на банкротство польской PGNiG в российский суд

ФНС подала на банкротство польской PGNiG в российский суд

Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга

Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 5962 иностранных наемников за время СВО

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 5962 иностранных наемников за время СВО

Мишустина попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро

Мишустина попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });