Почти 7,6 тыс. избирательных участков открылись на Урале

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Выборы президента России стартовали в регионах Уральского федерального округа (УрФО), сообщает пресс-служба уральского полпредства.

"В регионах УрФО в дни голосования работают почти 7,6 тыс. избирательных участков, в том числе временные - в стационарах, СИЗО", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в двух регионах, в Свердловской и Челябинской областях, в этот раз доступно дистанционное электронное голосование. Для участия в нем подали заявки 302 тыс. свердловчан и 226 тыс. южноуральцев.

Как сообщалось ранее, с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. В 29 субъектах федерации организована возможность для дистанционного голосования.