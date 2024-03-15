Что произошло за день: пятница 15 марта

Первый день президентских выборов, инциденты на избирательных участках, заявление Минобороны о сорванной попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило о срыве попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область 14 марта. В министерстве сообщили, что с 12 по 14 марта пресечены все попытки украинских диверсантов прорваться на территорию Белгородской и Курской областей, потери ВСУ превысили 1,5 тыс. человек, из них около 500 - безвозвратные.

- Более 30 человек получили ранения в Белгородской области за два дня. В 18:25 губернатор сообщал о третьем случае срабатывания ПВО над Белгородом и Белгородским районом, было сбито пять снарядов системы залпового огня, четыре человека пострадали в Белгороде. До этого в течение дня также сообщалось о сбитых снарядах системы залпового огня RM-70 "Вампир". В результате обстрела Грайворона погиб участник терробороны, в Белгороде погиб сотрудник магазина. Утром в пятницу стало известно об эвакуации жителей трех приграничных сел Грайворонского горокруга.

- К 20:00 первого дня голосования явка на выборах президента РФ составила 29,25%, сообщили в ЦИК РФ. Кроме того, 3 млн 219 тыс. 209 избирателей проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования, это 68% от общего числа подавших заявления.

- Путин в пятницу вечером проголосовал на выборах главы государства. Он отдал свой голос дистанционно, заполнив бюллетень на компьютере в Ново-Огарево.

- В нескольких регионах РФ зафиксированы случаи, когда в урны для голосования выливали краску или зеленку. В частности, в Москве задержали женщину, против нее возбудили уголовное дело. В Сочи также сообщалось о задержанной. Сообщалось об инцидентах в Ростовской и Воронежской областях, в Карачаево-Черкесии. В Петербурге девушка бросила в вывеску одной из участковых комиссий коктейль Молотова.

- Умер Александр Ширвиндт. Ему было 89 лет.