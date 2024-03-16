Три человека погибли в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех человек в результате украинской атаки на областной центр.

Двое - мужчина и женщина - погибли после того, как в грузовик попал снаряд и автомобиль врезался в пассажирский автобус. Мужчина находился за рулем грузового авто, написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу. По словам Гладкова, пассажиры не пострадали.

"Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак", - написал губернатор.

Он уточнил, что женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики - у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки.

Еще двое мужчин, по информации Гладкова, получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Губернатор также сообщил, что система ПВО сбила восемь реактивных снарядов системы залпового огня "Вампир" на подлете к городу.