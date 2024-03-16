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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Около 4 млн человек в Москве уже проголосовали на выборах президента

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Около 4 млн москвичей по данным на 15:00 субботы приняли участие в выборах президента России, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

"В Москве продолжается голосование на выборах президента России. По состоянию на 15:00 в нем приняли участие порядка 4 миллионов человек, из них электронно проголосовали около 3 миллионов человек, бумажный бюллетень предпочли почти 1 миллион избирателей", - говорится в сообщении штаба.

Выборы президента РФ проходят 15-17 марта.

Москва
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