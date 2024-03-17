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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Первые результаты выборов не вызвали сомнений у кандидата от "НЛ" Даванкова

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Предварительные итоги выборов не вызывают сомнений, заявил кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков.

"И до этого итоги не вызывали сомнений. Я видел поддержку регионов. Без сомнений, лидер - это Владимир Владимирович Путин. Для нас важно, что мы смогли донести программу партии, что десятки тысяч людей присоединились к нам", - сказал Даванков журналистам в воскресенье.

Руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев обратил внимание журналистов, что это первые президентские выборы для партии, в партии довольны результатом, а "молодым людям близок язык, который демонстрировал наш кандидат".

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что действующий президент РФ на выборах набрал 87,97% голосов по итогам обработки 24,4% бюллетеней, кандидат от КПРФ Николай Харитонов - 3,8% голосов, Даванков - 3,73% , кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий - 2,96%.

ЦИК РФ Элла Памфилова Владислав Даванков Николай Харитонов Леонид Слуцкий Владимир Путин
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