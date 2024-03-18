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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Путин намерен 18 марта обсудить результаты выборов с кандидатами в президенты

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Действующий глава России Владимир Путин намерен уже в понедельник встретиться со своими соперниками по президентской гонке и обсудить ее результаты.

"Такая встреча запланирована со всеми кандидатами в президенты. Кстати говоря, мы посмотрим на результаты", - сообщил журналистам Путин.

Комментируя результаты, показанные другими кандидатами, глава государства в первую очередь отметил представителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова.

"Для людей всегда привлекательна какая-то новизна, всегда люди ждут каких-то изменений, преобразований, и поэтому тот результат, который достигнут, а я хорошо знаю лидеров этой партии, прежде всего их внимание сосредоточено на том, чтобы создать благоприятные условия для развития бизнеса", - сказал Путин.

По его словам, основой предвыборной платформы кандидата от "Новых людей" - "создать лучшие условия для предпринимательской деятельности". "И это хорошо, потому что от работы этого сословия, бизнес-сословия, зависит в конечном итоге развитие экономики. А на ней, как известно, строится весь базис для достижения общенациональных целей. Это благородная и очень правильная задача", - отметил Путин.

Касаясь КПРФ, президент напомнил, что "их электорат - это, прежде всего, патриотический электорат". "И в условиях сегодняшнего дня значительная часть их традиционного электората отдала предпочтение все-таки действующему главе государства, имея в виду ту непростую ситуацию, в которой все мы находимся. И на окончательные результаты это тоже повлияло", - подчеркнул президент.

Именно поэтому, считает он, "это не означает, что их электоральная база как-то серьезным образом сократилась". "Думаю, что в нашей обычной внутриполитической жизни все так и останется", - сказал Путин.

Владимир Путин Владислав Даванков ЦИК РФ
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