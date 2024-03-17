В КПРФ надеются на достойный результат по итогам выборов президента

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов после первых данных по итогам выборов выразил надежду на достойный результат.

"Наша команда надеется на достойный результат", - сказал Харитонов в воскресенье журналистам.

Вместе с тем председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в ходе кампании были "посеяны хорошие семена, и сейчас есть хорошая возможность сформировать левоцентристское правительство".

"Наша программа проложит себе дорогу с завтрашнего дня", - сказал Зюганов журналистам в воскресенье. Он отметил, что в ближайшее время предстоят консультации с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным, где будет обсуждаться эта программа.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников также в воскресенье заявил, что "одна из главных задач, которая ставилась перед партией, это распространение нашей программы и представление команды".

Первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин считает, что в ходе выборов в единый день голосования осенью 2024 года будут также видны результаты работы, проведенной на выборах президента, и партия нарастит потенциал "и численно, и кадрово".

Выборы президента РФ прошли 15-17 марта. Общая федеральная явка на выборах президента РФ составила 74,22%, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. По итогам обработки 24,4% протоколов на выборах с 87,97% голосов лидирует Владимир Путин.