Володин заявил, что результат голосования на выборах превзошел все ожидания

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что итоги голосования граждан РФ на президентских выборах показали консолидацию общества.

"Результат на выборах превзошёл ожидания. Это ответ тем, кто делал всё, чтобы наша страна не стала сильной, стремился развалить её", - написал Володин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он считает, что выборы показали консолидацию общества, а также высочайший уровень доверия Владимиру Путину. "Опираясь на такую поддержку, наш президент может ещё больше сделать для развития России, повышения благосостояния граждан", - отметил Володин.

По его мнению, "победа Путина на выборах - это победа всех граждан нашей страны".

Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов, следует из данных ЦИК.