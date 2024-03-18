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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Венесуэла выражает готовность к сотрудничеству с РФ и строительству многополярного мира

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Руководство Венесуэлы после завершения голосования на президентских выборах в РФ выражает готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой, в том числе - по международной тематике.

"Правительство Венесуэлы выражает твердое намерение продолжить активную работу в рамках полномасштабного стратегического альянса (с Россией - ИФ) для достижения взаимно выгодных результатов", - говорится в заявлении, опубликованном главой венесуэльского МИД Иваном Хилем.

"Также мы будем стремиться строить многополярный, справедливый мир", - подчеркивается в документе.

В нем отмечается, что Каракас поздравляет Владимира Путина, который, согласно предварительным данным ЦИК, побеждает на выборах президента РФ.

Каракас РФ Венесуэла Владимир Путин
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