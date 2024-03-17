Около 17 тыс. граждан России в Южной Осетии приняли участие в выборах президента

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Южной Осетии, по предварительным данным, в выборах президента России приняли участие около 17 тысяч граждан, сообщил "Интерфаксу" заведующий консульским отделом посольства России в республике Степан Тапанан.

В воскресенье, в 20:00, завершился основной и последний день голосования на выборах президента России. Избирательный процесс проходил в течение трех дней.

На территории Южной Осетии работали 12 избирательных участков, один из них - для российских военнослужащих.