ЦИК сообщил об отсутствии жалоб и нарушений на выборах президента РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - По итогам президентской кампании жалоб и нарушений нет, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова журналистам в понедельник.

Голосование на выборах президента РФ проводилось в течение трех дней - с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Путин побеждает в выборах президента с рекордным за всю историю президентских кампаний в РФ результатом в 87,29%. Такие данные были обнародованы в ЦИК РФ. "Это рекордный показатель", - заявила Памфилова.

На выборах президента РФ в 2018 году Путин победил с результатом 76,69% голосов.