Что произошло за день: понедельник, 18 марта

Итоги подсчета голосов на президентских выборах, обрушение породы на руднике в Амурской области и планы Молдавии относительно вступления в ЕС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин победил на выборах с 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов. В ЦИК назвали этот результат рекордным. На втором месте Николай Харитонов с 4,31% голосов, на третьем - Владислав Даванков с 3,85% голосов, на четвертом - Леонид Слуцкий с 3,2% голосов избирателей. Общая явка, включая электронное голосование, стала рекордной и составила 77,44%. По итогам президентской кампании жалоб и нарушений нет. Путин призвал других участников президентской гонки продолжать совместную работу в парламенте.

- В Амурской области 13 горняков оказались под завалом после обрушения породы.

- Путин заявил о восстановлении железнодорожной ветки Ростов - Донецк - Мариуполь - Бердянск, которая в перспективе дойдет до Севастополя и станет альтернативой Крымскому мосту.

- Президент Молдавии объявила о планах референдума по интеграции в ЕС в октябре. По его итогам планируется закрепить в Конституции стремление страны к интеграции в Евросоюз.

- Тело одного из двух попавших под лавину туристов нашли на Камчатке. Снежная лавина сошла на группу из 11 человек, под толщей снега оказались 19-летний молодой человек и 44-летняя женщина.

- В Крыму задержана женщина, готовившая теракт на железной дороге. Гражданка России 1999 года рождения планировала поджог релейного шкафа.

- Четыре человека погибли в результате украинского обстрела села в Белгородской области. Жертвами стали члены одной семьи, в их дом попал снаряд.