Путину доложили об обрушении на шахте "Пионер" в Амурской области

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин получил доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова об аварии на шахте "Пионер" и поручил сделать все возможное для спасения оказавшихся под завалом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Обрушение горной породы произошло на шахте "Пионер" на глубине около 125 метров вечером 18 марта. В шахте оказались заблокированы 13 сотрудников подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

По вентиляционному уклону сразу после ЧП к людям на руднике была направлена группа спасателей от предприятия, началась механизированная расчистка транспортного уклона. Позднее присоединилась оперативная группа Зейского пожарно-спасательного гарнизона.

Утром 19 марта к происшествия прибыли горноспасатели МЧС из Нерюнгри и Хабаровска, в Приамурье также направились спасатели из Приморского края. Кроме того, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса.

В Приамурье введен режим ЧС регионального характера.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (статья 216 УК).