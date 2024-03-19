РКН в предвыборный период удалил почти 5 тыс. экстремистских материалов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в период подготовки к выборам президента РФ выявил и удалил более 4,8 тыс. ссылок на материалы с экстремистским и террористическим контентом, в том числе направленные на срыв выборов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В 2024 году, в период подготовки к выборам президента, Роскомнадзор удалил более 4,8 тыс. ссылок, содержащих призывы к экстремистской и террористической деятельности, материалы экстремистских организаций, в том числе направленные на срыв выборов", - говорится в сообщении.

В частности, удалено или заблокировано более 1,4 тыс. материалов, призывающих к участию в несогласованных массовых акциях, а также ограничен доступ к 1,8 тыс. материалов, оскорбляющих президента, сообщили в РКН. Кроме того, удалены из доступа 1,7 тыс. материалов, содержащих недостоверную информацию, связанную с выборами, подложные сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий субъектов РФ.

"В рамках мониторинга СМИ ведомство выявило 103 материала, нарушающих законодательство о выборах. К настоящему времени по решениям избирательных комиссий составлено 3 протокола об административных правонарушениях по ст. 5.5 КоАП РФ", - добавили в ведомстве.

Выборы президента РФ прошли в РФ 15-17 марта.