Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:53

РКН в предвыборный период удалил почти 5 тыс. экстремистских материалов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в период подготовки к выборам президента РФ выявил и удалил более 4,8 тыс. ссылок на материалы с экстремистским и террористическим контентом, в том числе направленные на срыв выборов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В 2024 году, в период подготовки к выборам президента, Роскомнадзор удалил более 4,8 тыс. ссылок, содержащих призывы к экстремистской и террористической деятельности, материалы экстремистских организаций, в том числе направленные на срыв выборов", - говорится в сообщении.

В частности, удалено или заблокировано более 1,4 тыс. материалов, призывающих к участию в несогласованных массовых акциях, а также ограничен доступ к 1,8 тыс. материалов, оскорбляющих президента, сообщили в РКН. Кроме того, удалены из доступа 1,7 тыс. материалов, содержащих недостоверную информацию, связанную с выборами, подложные сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий субъектов РФ.

"В рамках мониторинга СМИ ведомство выявило 103 материала, нарушающих законодательство о выборах. К настоящему времени по решениям избирательных комиссий составлено 3 протокола об административных правонарушениях по ст. 5.5 КоАП РФ", - добавили в ведомстве.

Выборы президента РФ прошли в РФ 15-17 марта.

Роскомнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт Ставрополя экстренно прервал работу для ремонта взлетной полосы

Корвет ТОФ провел учение по борьбе безэкипажными катерами в Японском море

БПЛА перехвачен над Воронежем

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Под завалами на месте обрушения шахты в Приамурье могут находиться 15 человек

Что произошло за день: понедельник, 18 марта

В Амурской области 13 горняков оказались под завалом после обрушения породы

Путин заявил, что ж/д ветка Ростов - Донецк - Мариуполь - Бердянск дойдет до Севастополя

Путин призвал аккуратно подойти к вопросу изменений налогового законодательства

Путин призвал аккуратно подойти к вопросу изменений налогового законодательства

Три американские образовательные НКО внесены в список нежелательных в РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });