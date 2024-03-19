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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

ВС отказал в пересмотре дела о взыскании 1 млрд руб. убытков с экс-руководителей ТЭМБР-банка

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) в пересмотре дела об отказе взыскать 1,1 млрд рублей убытков с бывших топ-менеджеров московского Коммерческого топливно-энергетического межрегионального банка реконструкции и развития (ТЭМБР-банк).

В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что агентство просило "отменить указанные судебные акты в связи с существенным нарушением судами норм права".

Между тем, суд, исследовав документы, пришел к выводу о том, что "изложенные в жалобе доводы, ... не подтверждают существенных нарушений судами норм права, рассматривались и получили соответствующую оценку".

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 15 августа 2023 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 26 апреля отказал АСВ во взыскании денежных средств.

В оспариваемом определении суда отмечалось, что представитель АСВ на заседании суда первой инстанции заявил о том, что "в результате виновных действий" ответчиков банку причинены убытки в размере 1,1 млрд рублей.

Однако суд пришел к выводу, "что ответчики действовали разумно и экономически обоснованно, с соблюдением норм действующего законодательства, убытки должнику вменяемыми действиями контролирующих лиц причинены не были". "Таким образом, основания для взыскания убытков у суда отсутствуют", - говорилось в определении суда.

Арбитражный суд Московского округа 30 октября 2023 года подтвердил вердикт судов нижестоящих инстанций.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 19 декабря 2022 года отказал АСВ в аресте имущества 12 экс-руководителей банка в рамках иска о взыскании с них 1,1 млрд рублей убытков.

Суд тогда, изучив документы, пришел к выводу, что "заявителем не представлены доказательства того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта".

Агентство подало иск в суд 16 декабря 2022 года, ходатайство о принятии мер – 19 декабря 2022 года.

Иск заявлен к бывшему председателю правления банка Елене Сучилиной, членам правления и совета директоров Аризе Гусейновой, Михаилу Давыдкину, Игорю Потапову, Наталье Пантюхиной, Алексею Родионову, Сергею Бритвину, Валентине Грушковской, Наталье Фаустовой, Александре Затвану, Евгению Копсову и Александру Никольскому.

ЦБ РФ отозвал у ТЭМБР-банка лицензию на осуществление банковских операций 2 октября 2020 года.

Регулятор сообщил, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем в последние 12 месяцев к нему неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. ЦБ указывал, что ТЭМБР-банк допускал нарушения требований в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Арбитражный суд Москвы 16 ноября 2020 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о принудительной ликвидации ТЭМБР-банка, а 13 мая 2022 года по заявлению АСВ (ликвидатор) признал банк несостоятельным (банкротом).

ТЭМБР-банк по итогам первого полугодия 2020 года занимал 179-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

ВС РФ АСВ ТЭМБР-банк
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