Путин потребовал усилить защиту российской информационной инфраструктуры

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил о необходимости усилить защиту отечественной информационной инфраструктуры в условиях роста количества кибератак.

"Количество атак на нашу информационную инфраструктуру, безусловно, растет", - сказал он и потребовал расширить возможности для превентивной реакции на такие угрозы и усилить защиту отечественной информационной инфраструктуры.

Президент попросил ФСБ активно работать в этой сфере с наукой и информационным бизнесом, а также использовать достижения России в сфере искусственного интеллекта и квантовых технологий.