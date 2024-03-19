Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Рыболовное судно затонуло у побережья Калининградской области

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Балтийском море затонуло небольшое рыболовное судно, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

"Сегодня в результате внештатной ситуации на борту малого рыболовного траулера "Капитан Лобанов" возник пожар. Есть пострадавшие. От лица правительства региона мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших. Раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Мы окажем также поддержку семьям пострадавших. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова", - сказал Лысков.

По предварительным данным, один человек погиб, двое пропали без вести, четверо спасены, добавил он. На месте трагедии в районе порта Пионерский идет спасательная операция.

В пресс-службе областного МЧС агентству сообщили, что их силы и средства к спасательной операции не привлекались, но в готовности к вылету находится вертолет МЧС со спасателями на борту и два спасательных катера.

Дмитрий Лысков Балтийское море Калининградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин сравнил с шантажом предупреждения Запада о возможных терактах в России

Путин заявил о провале всех попыток украинских диверсантов прорваться в РФ

Принят закон о замене уголовного наказания на условный срок для заключивших военный контракт

Принят закон о замене уголовного наказания на условный срок для заключивших военный контракт

Оказавшиеся под завалом шахтеры в Приамурье пока не выходили на связь

Дума приняла закон об обязанности вывешивать российский флаг в вузах и детсадах

На аварийный рудник в Приамурье направят насосы для откачки жидкого грунта

На аварийный рудник в Приамурье направят насосы для откачки жидкого грунта

"Аэрофлот" не считает критичным перенос поставок отечественных самолетов

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией бразильской Uniao Casings

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией бразильской Uniao Casings
Военная операция на Украине

Украинская ракета попала в многоэтажный жилой дом в Лисичанске

Около 9 тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов

Около 9 тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });