Рыболовное судно затонуло у побережья Калининградской области

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Балтийском море затонуло небольшое рыболовное судно, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

"Сегодня в результате внештатной ситуации на борту малого рыболовного траулера "Капитан Лобанов" возник пожар. Есть пострадавшие. От лица правительства региона мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших. Раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Мы окажем также поддержку семьям пострадавших. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова", - сказал Лысков.

По предварительным данным, один человек погиб, двое пропали без вести, четверо спасены, добавил он. На месте трагедии в районе порта Пионерский идет спасательная операция.

В пресс-службе областного МЧС агентству сообщили, что их силы и средства к спасательной операции не привлекались, но в готовности к вылету находится вертолет МЧС со спасателями на борту и два спасательных катера.