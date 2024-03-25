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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:02

Число жертв пожара на рыболовном судне "Капитан Лобанов" возросло до трех

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пожар на небольшом рыболовном судне "Капитан Лобанов" в Калининградской области унес жизни трех человек, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

"По уточненной сегодня информации, на траулере "Капитан Лобанов" погибло 3 человека. Еще один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, еще трое моряков выписано на амбулаторное лечение", - сказал Лысков.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Пресс-секретарь напомнил, что губернатором Антоном Алихановым было принято решение о денежной выплате в размере 1 млн рублей семьям погибших и 500 тыс. рублей – пострадавшим.

Также Минсельхоз Калининградской области окажет предприятию-собственнику поврежденного судна всю возможную поддержку.

Как сообщалось, 19 марта на борту малого рыболовного траулера "Капитан Лобанов" возник пожар. В настоящее время поврежденное судно находится в порту Калининграда.

Калининградская область Балтийское море
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