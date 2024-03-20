Досрочные каникулы начнутся в школах Белгорода и приграничья

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале досрочных каникул для учащихся областного центра, пригорода и приграничных муниципалитетов в связи с оперативной обстановкой.

"Мы приняли решение, что до конца этой недели - среда, четверг, пятница - начнем досрочно каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ", - написал глава региона на своей странице во "Вконтакте".

В колледжах и вузах вводится дистанционное обучение, преподаватели также не будут выходить на рабочие места. Кружки, секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования на текущей неделе тоже работать не будут. "На остальной территории Белгородской области образовательная неделя продлится планово до конца недели, а с понедельника уже по всей области будут плановые каникулы в школах", - проинформировал Гладков.

Как сообщалось, из-за ежедневных обстрелов Белгорода и приграничных территорий со стороны Украины 18 и 19 марта отменены занятия в школах Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также столицы области.