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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Курская АЭС сообщила о работе в штатном режиме

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Курская АЭС работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба атомной станции.

По информации предприятия, в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 - в режиме эксплуатации "без генерации".

"Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.

Накануне вечером Курск и Курская область подверглись обстрелу со стороны Украины. В областном центре упали обломки ракеты комплекса C-200, сбитой системой противовоздушной обороны, пострадавших нет.

Курская АЭС Курская область Курск
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