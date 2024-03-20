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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

"Дачную амнистию" хотят распространить на бани и сараи

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который распространяет "дачную амнистию" на хозяйственные постройки, сообщается в телеграм-канале "Дума ТВ".

По словам зампреда думского комитета по госстроительству и законодательству Даниила Бессарабова, законопроект разрешает в упрощенном порядке зарегистрировать хозпостройки на садовых участках. Сейчас россияне могут в упрощенном порядке поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право только на жилые и садовые дома, однако это не касается хозпостроек.

Согласно документу, также в упрощенном порядке возможна регистрация дачных домов, в которых проживают несколько семей.

Ранее Госдума приняла закон о продлении до 2031 года "дачной амнистии" для имущества общего пользования. В законе речь идет о постройках, возведенных до 2004 года.

Госдума Даниил Бессарабов
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