Отмена запрета антимонопольных проверок коснется лишь нескольких IT-компаний

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Решение правительства отменить мораторий на проведение антимонопольных проверок затронет небольшое количество аккредитованных IT-компаний, разъяснило Минцифры.

Мораторий на проведение проверок аккредитованных IT-компаний был введен постановлением правительства № 448 от 24 марта 2022 года и распространяется на период 2022-2024 годов. 20 марта правительство выпустило постановление, по которому допускается осуществление госконтроля за соблюдением антимонопольного законодательства в отношении аккредитованных IT-компаний по признакам нарушения статьей 10.1, 11, 16 и 17 закона "О защите конкуренции", за исключением плановых проверок.

Минцифры сообщило, что утвержденное правительством изменение касается, в первую очередь, статьи 10.1 ФЗ "О конкуренции", которая предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой.

"К таким цифровым платформам относится крайне маленький состав участников IT-рынка, так как организация должна обладать цифровой платформой, доля сделок между покупателем и продавцом должна быть более 35% от всех транзакций на данном рынке, выручка должна быть свыше 2 млрд рублей", - объяснили в министерстве.

"Мораторий продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства", - подчеркнуло Минцифры.

В начале марта глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шасколький говорил, что отмена моратория позволит антимонопольному ведомству проводить проверки в том числе агрегаторов и маркетплейсов, а до отмены ФАС работала с маркетплейсами и агрегаторами "в режиме обсуждения и убеждения" и "ряда результатов добилась".

В ФАС 20 марта отметили, что в ведомство поступает большое количество жалоб на нарушения со стороны "цифровых гигантов".

"Исключение антимонопольного контроля из моратория позволит: эффективно бороться с злоупотреблениями доминирующим положением, защитить права и интересы граждан и предпринимателей, поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции", - считает служба.