РКН 15-17 марта добился удаления 485 телеграм-каналов с фейками о терактах

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В дни президентских выборов по требованию Роскомнадзора было удалено 485 телеграм-каналов, направленных на запугивание граждан массовыми фейками о террористической угрозе, сообщила служба.

В те же дни специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), созданного на базе подведомственного РКН Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) в рамках реализации законодательства о суверенном рунете, отразили 497 DDoS-атак, основными источниками которых были Германия, Англия, США, Финляндия и Литва.

РКН было удалено или заблокировано более 12,8 тысячи материалов, направленных на срыв выборов. Также выявлены 103 материала в СМИ, нарушающих законодательство о выборах. По решениям избирательных комиссий уже составлено 3 протокола об административных правонарушениях по ст. 5.5 КоАП.