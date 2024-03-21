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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Глава Минюста поручил ФСИН улучшить медицинское обеспечение осужденных

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко поставил Федеральной службе исполнения наказаний задачу улучшать медицинское обеспечение заключенных в СИЗО и колониях для снижения их смертности. Он заявил об этом на коллегии ФСИН.

"Особое внимание необходимо уделить организации медико-санитарного обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, результатом которой должно быть, прежде всего, снижение показателей смертности", - сказал он.

Кроме этого, по его словам, в целях эффективного функционирования института пробации "требуется организовать взаимодействие со всеми субъектами пробации".

"Особое внимание нужно обратить на вопросы трудоустройства (осужденных - ИФ) еще до освобождения из исправительных учреждений, медицинского и социального обеспечения, а также получения необходимого образования", - сказал Чуйченко.

Он также отметил необходимость продолжения работы по созданию мест для осужденных к принудительным работам, ориентируясь, в первую очередь, на работодателей, и обеспечить наполнение исправительных центров.

Константин Чуйченко Минюст ФСИН
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