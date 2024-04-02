В ВС РФ отметили пятикратный рост числа случаев назначения принудительных работ

В Верховном суде отметили пятикратный рост числа случаев назначения принудительных работ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российские судьи стали в пять раз чаще в качестве наказания назначать осужденным принудительные работы вместо лишения свободы, сообщил исполняющий обязанности председателя Верховного суда России Петр Серков на семинаре-совещании председателей Советов судей судов и регионов.

"В 5 раз возросла численность осужденных, которым в качестве альтернативы для лишения свободы назначены принудительные работы, с 3600 до 17300 человек", - сказал Серков.

Также он отметил снижение на 6% числа удовлетворенных ходатайств по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, судьи стали на 11% реже удовлетворять требования следствия продлить сроки арестов обвиняемым.

Всего, отметил Серков, в прошлом году было рассмотрено 39 млн дел, что на 2 млн дел меньше, чем в 2023 году. По его словам, это связано прежде всего с сокращенным количеством административных дел, более чем в 2 раза, а также сокращением количества дел по административным правонарушениям на 17%, с 7,3 млн до 6,1 млн дел.