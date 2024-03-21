Песков обещает ответ РФ, если Запад направит ее замороженные активы для помощи Киеву

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Москва в случае использования Западом замороженных активов для помощи Украине задействует все доступные методы для ответных действий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, мы задействуем все возможные судебные механизмы, те, которые доступны сейчас, а по мере поступления в будущем будем задействовать все возможные (механизмы) на тот момент", - сказал Песков.

"Конечно, на основе взаимности мы будем не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, выбирать и другие методы для ответа", - подчеркнул Песков.