Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Песков обещает ответ РФ, если Запад направит ее замороженные активы для помощи Киеву

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Москва в случае использования Западом замороженных активов для помощи Украине задействует все доступные методы для ответных действий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В миреЕК утвердила предложение об использовании для Украины доходов с активов РФЧитать подробнее

"Естественно, мы задействуем все возможные судебные механизмы, те, которые доступны сейчас, а по мере поступления в будущем будем задействовать все возможные (механизмы) на тот момент", - сказал Песков.

"Конечно, на основе взаимности мы будем не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, выбирать и другие методы для ответа", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Основатель Gulagu.net Осечкин второй раз заочно арестован в РФ

За рубежом за Путина проголосовали 72,54% избирателей

За рубежом за Путина проголосовали 72,54% избирателей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам на 359 млрд рублей

Прощание с Василием Уткиным пройдет в субботу

Прощание с Василием Уткиным пройдет в субботу

За Путина на президентских выборах проголосовали более 76,2 млн россиян

В Госдуме предложили ввести юридическое регулирование деятельности блогеров

В Думе просят ускорить проект проверки наличия полисов ОСАГО дорожными камерами

В Думе просят ускорить проект проверки наличия полисов ОСАГО дорожными камерами

Памфилова рассказала о попытках залить зеленкой урны для голосования

Памфилова рассказала о попытках залить зеленкой урны для голосования
Военная операция на Украине

Жителей Грайворона попросили переехать в Ярославскую область

Новак 22 марта обсудит с нефтяниками поставки топлива на внутренний рынок

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });