Суд взыскал с восьми экс-руководителей московского банка "Миръ" 1,4 млрд рублей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 2 февраля по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) привлек к субсидиарной ответственности восемь бывших руководителей московского банка "Миръ".

Как следует из резолютивной части определения, размещенной на сайте 21 марта, суд решил солидарно взыскать с них 1,4 млрд рублей в конкурсную массу банка.

Ответчиками по иску стали, в том числе, бывшие предправления Олег Демидович и Георгий Заремба, а также экс-председатель совета директоров Анатолий Шепель.

В материалах дела сообщается, что 14 марта в суд поступило ходатайство АСВ о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества (включая денежные средства) восьми должников в пределах 1,4 млрд рублей. Его рассмотрение назначено на 28 марта.

ЦБ РФ 19 декабря 2016 года издал приказ об отзыве лицензии у банка "Миръ". Арбитражный суд Москвы 17 апреля 2017 года по заявлению ЦБ РФ признал банк "Миръ" несостоятельным (банкротом), открыл конкурсное производство в отношении должника и утвердил конкурсным управляющим госкорпорацию "АСВ".

Активы банка "Миръ" равнялись 211 млн рублей при величине обязательств более 1,6 млрд рублей, говорилось в пресс-релизе ЦБ РФ, распространенном 1 июня 2017 года.

Временная администрация установила, что под видом размещения денежных средств на корреспондентском счете в банке-нерезиденте из банка "Миръ" были выведены денежные средства в размере более 1,9 млрд рублей.

Информация о сомнительных операциях бывшего руководства и собственников банка направлена Центробанком в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет, говорилось в сообщении регулятора.

АКБ "Миръ" по итогам третьего квартала 2016 года занял 421-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".